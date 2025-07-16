Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відправляють союзникам

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ракети до систем Patriot вже відвантажують союзникам. Союзники ж натомість повинні передати свої запаси Україні.

Трамп підкреслив, що усе оплачують союзники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Liberty ("Радіо Свобода") та Reuters.

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Як Трамп прокоментував стан передачі зброї союзникам?

Журналісти запитали у президента США Дональда Трампа на авіабазі Ендрюс про терміни постачання перших ракет Patriot. Він відповів: "Їх вже відправляють".

Вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. І в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату,

– підкреслив Трамп.

Трамп уточнив, що США не візьмуть на себе жодних витрат на військову підтримку Києва. Усе будуть оплачувати НАТО та ЄС.

"НАТО збирається заплатити нам за все. У деяких випадках нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського Союзу. Ми завжди отримуємо наші гроші назад у повному обсязі. Тож нам не доведеться більше інвестувати", – пояснив він.

Трамп зазначив, що деяке озброєння постачається з Німеччини, яка згодом має поповнити свої запаси.

Також президент США підкреслив, що Америка безпосередньо не втручатиметься в бойові дії на Україні. Він додав, що завдяки цьому "вдається щотижня рятувати тисячі життів", маючи на увазі солдатів з обох сторін.

Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький не впевнений, що мав на увазі Дональд Трамп, коли говорив про 17 Patriot для України.

"Сімнадцять – це величезна кількість, якщо йдеться про батареї. Якщо йдеться про пускові установки, то це можливо", – сказав він.

Президент США, своєю чергою, лише заявив, що кілька країн, які мають ці ЗРК, віддадуть їх Україні. Натомість США вироблять для них нові системи. "У нас є 17 Patriot, що готуються до відправлення. Вони їм не знадобляться. Тож ми збираємось домовитись про те, куди підуть ці 17 – або більша частина з них", – сказав він.