В Україні побоюються, що Трамп знову заморозить військову допомогу, – WSJ
- Українська влада побоюється, що президент США Дональд Трамп може призупинити військову допомогу Києву, звинувативши Україну в зриві мирних переговорів.
- Українські чиновники нагадали, що Київ погодився на 30-денне перемир’я, в той час як Москва такої згоди не дала.
Українська влада занепокоєна можливістю того, що президент США Дональд Трамп може знову призупинить військову допомогу Києву. Причиною цього називають те, що американський лідер може звинуватити Україну в зриві мирних переговорів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
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Чому Трамп може припинити надавати військову допомогу
Неназвані українські чиновники в коментарі виданню висловили занепокоєння, що Трамп може покласти на Київ відповідальність за зрив переговорів щодо завершення війни з Росією.
На їх думку, Трамп може скористатися цим як підставою для припинення подальшої військової допомоги Україні.
Вони також нагадали американським колегам, що Київ погодився на 30-денне перемир’я, тоді як Москва такої згоди не дала.
Нагадаємо, що США вже призупиняли надання військової допомоги Україні після сварки Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Тоді американський лідер вимагав, що Київ продемонстрував готовністю до миру. США також перестали ділитися з Україною розвідданими.