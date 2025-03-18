Італія та Іспанія не готові підтримати військову допомогу Україні в 40 мільярдів євро

Італія та Іспанія відмовилися підтримати план Європейського Союзу щодо виділення 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Країни закликали до додаткових обговорень.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Італія та Іспанія заявили, що наразі не готові підтримати пропозицію Європейського Союзу виділити до 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні в 2025 році.

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Італія та Іспанія виступають проти плану Каллас щодо допомоги Україні

Цей план, запропонований главою зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас, передбачає значне збільшення фінансування для України у порівнянні з 2024 роком, коли ЄС та його члени виділили близько 20 мільярдів євро.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі Каллас зазначила, що її пропозиція має "широку політичну підтримку", але деталі обговорення ще тривають.

Особливо її підтримали країни Північної та Східної Європи, які традиційно надають більше допомоги Україні в її боротьбі з російським вторгненням. Однак південноєвропейські держави, зокрема Італія та Іспанія, виявили стриманість, що вказує на поділ між країнами, які географічно ближче до Росії, і тими, хто знаходиться далі.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що необхідно глибше обговорити пропозицію, особливо в контексті майбутніх міжнародних подій, таких як можливі переговори між США та Росією щодо припинення вогню.

Таяні додав, що Італії також потрібно знайти фінансування для збільшення власних оборонних витрат, оскільки країна має великі внутрішні витрати, які потребують вирішення.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підкреслив, що наразі не прийнято остаточного рішення щодо плану Каллас, але Іспанія вже зобов'язалася надати 1 мільярд євро військової допомоги Україні в 2025 році. Він також зазначив, що Іспанія спостерігатиме за розвитком дебатів у ЄС щодо цього питання.

Також, під час обговорення міністрів, представники Словаччини заявили, що не будуть перешкоджати плану, але відмовляться від внесків до його реалізації. Угорщина, як і Словаччина, не надає військової допомоги Україні, проте в ЄС зазначають, що ці країни не зможуть заблокувати пропозицію, оскільки внески є добровільними.