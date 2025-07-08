Трамп пропонував Мерцу передати Україні Patriot із запасів Німеччини, – Axios

Перзидент США. Дональд Трамп хоче, аби Європа передавала Україні свої запаси зброї, які отримала від Вашингтона. Так американський лідер запропонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу передати Києву одну батарею Patriot.

Трамп нібито запропонував, щоб Німеччина продала цю зброю Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios.

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Трамп шукає альтернативні рішення після призупинення постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше просив Дональда Трампа все ж відновити військову допомогу Україні. Під час розмови Мерц запевнив Трампа, що Німеччина може придбати у США батарею Patriot і передати її Україні. Однак президент Сполучених Штатів хотів би, щоб країна надала систему саме зі своїх запасів. Вартість такої покупки, за словами американського президента, можуть розділити США та європейські союзники.

У підсумку Трамп і Мерц не досягли угоди, але американські посадовці розповіли виданню, що обговорення триває. У Німеччині натомість зазначили, що Берлін надав Україні дуже високий відсоток своїх ракет Patriot. За словами посадовців, ця кількість навіть більша, ніж дали США у відносному вираженні.

Розмови про альтернативні джерела постачання зброї для України з'явилися на тлі того, що Трамп пообіцяв Володимиру Зеленському посилити українську протиповітряну оборону та висловив готовність негайно передати 10 перехоплювачів Patriot.

"За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надішле Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру", – заявили в Пентагоні.

Однак для збереження озброєння в арсеналі США президент шукає альтернативні рішення, зокрема тиск на країни ЄС, які також могли б передавати Києву системи ППО та іншу зброю або ж фінансувати її.

Про те, що Трамп хоче надалі допомагати Україні він сказав Володимиру Зеленському під час розмови 4 липня. Він пояснив українському лідеру, що останню поставку зброї призупинили, щоб переглянути власні запаси.