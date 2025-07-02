Зброя для України не доїхала: США розвернули ракети Patriot і боєприпаси, – FT

США призупинили поставки зброї Україні саме тоді, коли частина вже була в дорозі. Серед зупиненого озброєння критично важливі ракети Patriot та боєприпаси для фронту.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Частину військової допомоги, яку США мали передати Україні, зупинили буквально в дорозі та повернули назад після ухваленого рішення про призупинення постачань.

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США зупинили постачання зброї Україні ще на початку червня

Таке рішення у Вашингтоні ухвалили ще на початку червня, але про нього стало відомо лише тепер – через кілька днів після наймасовішої російської атаки.

Видання наголошує, що для України це особливо болісний удар, адже йдеться про перехоплювачі для систем Patriot, високоточні артилерійські снаряди та ракети для винищувачів F-16, на які розраховували для посилення ППО та ударів по цілях ворога.

Ми розраховували на багато з цих систем, оскільки вони були обіцяні. Це суттєво впливає на наше планування,

– цитує FT одного з українських посадовців, причетного до військового планування.

В Міноборони України повідомили, що офіційного попередження про рішення не отримували, а статус постачань зараз уточнюють. Тим часом експерти попереджають, що відсутність ракет Patriot може призвести до зростання кількості влучань російських ракет у міста та, відповідно, нових жертв серед цивільних. А брак ракет GMLRS обмежить можливість ЗСУ бити по важливих цілях у глибині фронту.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою лише спонукає Росію продовжувати війну та терор, а не шукати миру.