Сподіваємося на гнучкість: генсек НАТО наголосив на важливості озброєння України
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається на гнучкість з боку США у питанні постачання зброї Україні, незважаючи на призупинку частини допомоги.
- Рютте підкреслив важливість підтримки України на тлі небажання Росії працювати над припиненням вогню, наголошуючи на необхідності забезпечення України всім необхідним для продовження боротьби.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував призупинення частини озброєння зі США. Він заявив, що сподівається на гнучкість з боку Сполучених Штатів у питанні допомоги Україні.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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Чого Рютте очікує від США
Генеральний секретар НАТО виступив на військовій штаб-квартирі НАТО в Монсі, Бельгії, після церемонії вітання нового головнокомандувача Збройними силами США в Європі та Верховного головнокомандувача НАТО – генерала ВПС Алексуса Гринкевича.
Рютте зазначив, що сподівається на гнучкість з боку США в питанні постачання зброї Україні.
США повинні впевнитися, що їхні запаси перебувають на потрібному рівні, адже вони є критично важливими для нашої колективної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємося на гнучкість. Ми маємо також переконатися, що Україна може просуватися вперед,
– сказав він.
Така заява пролунала на тлі призупинення США частини обіцяної військової допомоги Україні. Подію підтверджували в Білому домі, заявивши, що рішення ухвалено з метою поставити інтереси Америки на перше місце.
За словами Рютте, з огляду на небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні переконатися, що Україна має все необхідне, щоб залишатися в бою.