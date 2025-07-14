Трамп може передати Україні ракети для ударів по Москві, – Axios

Дональд Трамп планує передати Україні ракети великої дальності, здатні вражати Москву. Це може змінити хід війни та вплинути на Кремль.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Axios. Президент США Дональд Трамп сьогодні має оголосити про новий план військової допомоги Україні, що, ймовірно, включатиме наступальну зброю.

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Україна отримає нову зброю від США

За даними видання, до пакета можуть увійти ракети великої дальності, здатні вражати цілі в глибині території Росії, зокрема й у Москві.

Про це повідомили два джерела, близькі до перемовин, однак остаточного рішення ще не оголошено. Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив виданню, що "Трамп дуже злий на Путіна", тож його заява буде "дуже агресивною".

Axios зазначає, що передача наступальної зброї стане справжнім зламом у позиції Трампа, який раніше обмежувався обіцянками надати лише оборонне озброєння, щоб уникнути ескалації конфлікту. Тепер же чиновники США, України та Європи сподіваються, що нова зброя змінить перебіг війни та вплине на розрахунки Путіна щодо припинення вогню.

Нова ініціатива передбачає, що європейські країни оплачуватимуть вироблену в США зброю, яку потім відправлятимуть в Україну. Ідею цієї схеми запропонував президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО два тижні тому.

Також Axios пише, що упродовж останніх двох тижнів Трамп був розчарований небажанням Путіна йти на перемир’я та активізацією атак по Києву та інших містах України. Переломним моментом стала телефонна розмова 3 липня, коли Путін чітко дав зрозуміти, що готує нову хвилю ескалації і спробу окупувати території аж до адмінкордонів українських областей.

Він хоче забрати все,

– нібито сказав Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону після розмови, повідомило джерело.

У неділю ввечері Трамп підтвердив журналістам, що новий пакет зброї, який піде через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового обладнання", зокрема батареї ППО Patriot. Очікується, що офіційно про це буде оголошено вже сьогодні.