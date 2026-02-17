Це пріоритет для нас, – міністр оборони Нідерландів розкрив обсяги підтримки України
- Нідерланди підтримують Україну у війні проти Росії. Для них це пріоритет.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс розповів про військову допомогу Нідерландів за 2025 рік.
Підтримка України у війні проти Росії залишається пріоритетом для Нідерландів. Вони і надалі допомагатимуть нашій державі.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс розповів 24 Каналу, що у 2025 році підтримка України від Нідерландів була, як ніколи, великою. Тоді наша держава отримала військової допомоги на суму в понад 5 мільярдів євро. У попередні роки ця сума становила 3 мільярди євро.
Україна – головний пріоритет
За словами Брекельманса, Україна була пріоритетом Нідерландів у міжнародній політиці. Звісно, у світі відбувається багато різних подій, від чого увага перемикається. Але вони працювали над тим, щоб тема війни в Україні завжди була на слуху.
Ми завжди казали, що треба зосередитися щодо України та надавати більше підтримки, ніж раніше. Деякі країни роблять гучні заяви, але не реалізують те, що обіцяли. Ми докладали зусиль. І можемо цим пишатися,
– зазначив Брекельманс.
Вже 23 лютого там запрацює уряд. Але в межах коаліційної угоди вказано, що Нідерланди планують надати Україні військової допомоги на суму в 3 мільярди євро.
Зверніть увагу! Нідерланди допомагають Україні упродовж всієї повномасштабної війни. Зокрема вони передали Україні винищувачі F-16, артилерію, танки, міномети тощо. Також вони інвестували 500 мільйонів євро на безпілотники для України.
Військова допомога для України
- Україна потребує військової допомоги від партнерів, аби стримувати російську агресію. Нещодавно відбулася Мюнхенська конференція з безпеки, де вдалося домовитися про нові пакети допомоги. Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що партнери передадуть Україні ракети для ППО.
- Також нещодавно Велика Британія та Швеція оголосили про виділення додаткових коштів, які підуть на потреби української ППО. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна виділить 500 мільйонів фунтів.
- Нещодавно міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина фактично вичерпала запаси ракет ППО, які вони могли передати Україні. Він також розповів про постачання ракет до систем Patriot. Фактично вони йдуть з конвеєра одразу до України. Все відбувається за гроші європейців.