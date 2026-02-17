Це пріоритет для нас, – міністр оборони Нідерландів розкрив обсяги підтримки України

Підтримка України у війні проти Росії залишається пріоритетом для Нідерландів. Вони і надалі допомагатимуть нашій державі.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс розповів 24 Каналу, що у 2025 році підтримка України від Нідерландів була, як ніколи, великою. Тоді наша держава отримала військової допомоги на суму в понад 5 мільярдів євро. У попередні роки ця сума становила 3 мільярди євро.

Україна – головний пріоритет

За словами Брекельманса, Україна була пріоритетом Нідерландів у міжнародній політиці. Звісно, у світі відбувається багато різних подій, від чого увага перемикається. Але вони працювали над тим, щоб тема війни в Україні завжди була на слуху.

Ми завжди казали, що треба зосередитися щодо України та надавати більше підтримки, ніж раніше. Деякі країни роблять гучні заяви, але не реалізують те, що обіцяли. Ми докладали зусиль. І можемо цим пишатися,

– зазначив Брекельманс.

Вже 23 лютого там запрацює уряд. Але в межах коаліційної угоди вказано, що Нідерланди планують надати Україні військової допомоги на суму в 3 мільярди євро.

Зверніть увагу! Нідерланди допомагають Україні упродовж всієї повномасштабної війни. Зокрема вони передали Україні винищувачі F-16, артилерію, танки, міномети тощо. Також вони інвестували 500 мільйонів євро на безпілотники для України.

Військова допомога для України