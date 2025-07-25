Трамп хоче закінчити війну в Україні на умовах, в яких зацікавлена адміністрація США, – The Hill

Американський лідер змінив свою стратегію щодо України. Тепер Сполучені Штати перетворюються з прямого донора на "стратегічного постачальника", адже єропейські союзники купують американську зброю для Києва за власний кошт.

На думку президента Центру трансатлантичного діалогу Максима Скрипченка, нова модель Трампа щодо підтримки України є безпрограшною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Як дії Трампа можуть вплинути на війну в Україні?

Автор матеріалу зазначає, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії захист України залежав від потужної підтримки з боку західних партнерів.

Обіцянка адміністрації Джо Байдена допомагати державі "стільки, скільки буде потрібно" передбачала безперервне постачання військової та фінансової допомоги безпосередньо з Вашингтона. Така модель "прямого донора" стала ключовою для початкової стійкості України, адже забезпечувала її необхідним озброєнням із запасів США.

За словами Скрипченка, підхід Байдена полягав у прямих поставках зі складів американських військ, що дозволяло оперативно передавати Україні критично важливу техніку для стримування російської агресії.

Уряд США постачав Києву широкий спектр озброєння – від зенітних ракет до артилерійських боєприпасів і бронетехніки. Проте за президента Трампа ця парадигма змінюється.

Хоча цей перехід є помітною зміною, для України це аж ніяк не найгірший сценарій. Навпаки, це радше прагматична та потенційно більш стійка трансформація трансатлантичного розподілу тягаря,

– вважає Скрипченко.

А також додає, що вона дозволяє забезпечити Україну критичними засобами оборони, водночас активізуючи оборонну промисловість США та переглядаючи формат підтримки з боку союзників. Автор публікації зазначає, що підтримка все ще надається "стільки, скільки потрібно", але також коштом інших.

Такі дії американського лідера означають відхід від традиційної моделі "донор – отримувач", що сформувалась після Другої світової війни, у бік більш прагматичного підходу в дусі "Америка понад усе". Надалі участь США у глобальній безпеці, ймовірно, залежатиме від конкретної економічної вигоди та прямої участі союзників у покритті витрат.

Цей зсув може зробити співпрацю у сфері безпеки більш передбачуваною, але менш безкорисливою, тому союзники будуть змушені доводити свою відданість справі через фінансові внески.

На думку Скрипченка, зміна політики пришвидшує рух Європи до стратегічної автономії. Хоча спершу це означає, що європейці платять за американську зброю, у довгостроковій перспективі вона стимулює глибшу оборонну інтеграцію Євросоюзу і зменшення залежності від Сполучених Штатів.

Європейські країни вже збільшують свої оборонні бюджети й готуються до майбутнього з меншою гарантією американської підтримки, розвиваючи власні механізми закупівель та виробничу базу.

Автор підкреслює, що найбільш нагальною і довготривалою потребою України залишається надійна протиповітряна оборона проти ескалації ракетних і безпілотних атак з боку Росії. Американська система ППО Patriot має вирішальне значення, оскільки це одна з небагатьох систем, які здатні перехоплювати високошвидкісні балістичні ракети.

Водночас важливий стратегічний факт для України полягає в тому, що не всі види американського озброєння можуть бути замінені європейськими аналогами. Попри зростання виробництва артилерії в Європі, система Patriot залишається незамінною і лише США здатні постачати її у необхідних масштабах.

Хоча модель продажу озброєнь іноземним партнерам раніше характеризувалася повільною реалізацією та відставанням у поставках, новий підхід має шанс це змінити.

Великі замовлення від європейських партнерів можуть дати оборонній промисловості США довгострокові гарантії, необхідні для інвестицій у розширення виробництва, перетворивши витрати на поповнення запасів у новий імпульс для економіки за принципом "Америка понад усе".

Автор також зазначає, що Трамп врешті визнав, що Росія, а не Україна, є основною проблемою на переговорах, навіть погрожуючи тарифами й санкціями проти Москви та її торгових партнерів, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів. Водночас він наголошує, що реальність полягає в тому, що Путін не піддається швидкій угоді.

Скрипченко підсумовує, що зараз з’явилась важлива політична можливість для подальшої підтримки України, навіть якщо механізм фінансування зміниться.

Ідея про те, що Трамп хоче падіння України, спростована. Проте він прагне завершити війну на умовах, які відповідають інтересам його адміністрації. Це створює значну психологічну перевагу для України та зменшує страх повної відмови в підтримці з боку США.