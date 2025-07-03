Пентагон пропонує Трампу нові формати допомоги Україні, – The Guardian

США призупинили постачання деякої зброї Україні, щоб забезпечити свої оборонні потреби. У Пентагоні намагається применшити значення цього рішення.

Коментуючи призупинення постачання критично важливої зброї до України, Київ наголосив, що такий крок послабить здатність країни захищатися від посилених російських авіаударів і наступу на фронті, передає 24 Канал.

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Як зміниться допомога Україні від США

Рішення Пентагону – пов'язане з побоюваннями щодо низького рівня власних військових запасів США – почало реалізовуватись останніми днями й охоплює 30 зенітних ракет Patriot.

Також призупиняється постачання майже 8500 артилерійських снарядів калібру 155 мм, понад 250 високоточних ракет GMLRS (для мобільної реактивної артилерії) та 142 ракет Hellfire класу "повітря-земля".

Американські посадовці намагались применшити значення рішення Білого дому, заявивши, що президент Дональд Трамп усе ще має "широкі можливості" для надання військової допомоги Києву.

Міністерство оборони продовжує надавати президентові потужні варіанти щодо військової підтримки України, що відповідає його цілі – покласти край цій трагічній війні,

– заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

За його словами, Пентагон ретельно аналізує та адаптує свій підхід, щоб досягти цієї мети (закінчення війни – 24 Канал), одночасно зберігаючи обороноздатність та пріоритети США.

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс тим часом заявила журналістам: "Це не припинення допомоги Україні чи постачання зброї. Це один окремий випадок, одна ситуація, і ми обговоримо, що буде далі".