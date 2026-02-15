На Заході були шоковані: у ЗСУ розповіли, як "розгромили" війська НАТО на навчаннях

ЗМІ поширили інформацію, що ЗСУ на навчаннях Hedgehog в Естонії "розгромили" війська НАТО. Тепер українські військові розповіли, як саме їм це вдалося.

Про це у спільній заяві повідомили 412 бригада Nemesis та 427 бригада Rarog.

Що розповіли у ЗСУ про "розгром" військ НАТО на навчаннях?

Військові повідомили, що до складу української команди входили бійці підрозділів Сил безпілотних систем: оператори бомберів 412 бригади Nemesis та екіпажі FPV-дронів 427 бригади Rarog. Також у навчаннях з української сторони брали участь оператори FPV Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони України та представники системи ситуаційної обізнаності Delta.

Як розповів боєць 412-ї бригади Nemesis з позивним "Нік", українські військові виконували завдання з ураження сил умовного противника, мінування логістичних маршрутів і доставлення вантажів дружнім підрозділам.

Противника виявляв екіпаж аеророзвідки на комплексі Vector. Українська команда розгромила наступальні групи, які не були готові до масового ураження різними комплексами БпЛА,

– зазначив "Нік".

За словами українських бійців, наступальне угруповання військ НАТО зробило низку помилок:

переміщувало техніку великими групами;

не проводило належного маскування;

піхотні підрозділи не намагались сховатись при наближенні БпЛА;

не перевіряло дороги на наявність мінування перед початком руху колон.

"Нік" зауважив, що ці навчання показали, що реалії сучасної війни диктують нові правила, до яких наші партнери не зовсім готові.

"Тактика механізованих штурмів з великою кількістю техніки вже не актуальна. І кожен, хто перебуває на полі бою, повинен розуміти, що зараз основна загроза йде з неба. Зворотний зв'язок та свої коментарі ми партнерам надали", – зазначив військових.

