З’явилися деталі загибелі американських військових на Близькому Сході

Перші втрати серед американських військових у конфлікті між США та Іраном сталися внаслідок прямого влучання після іранського удару по імпровізованому операційному центру, розташованому у цивільному порту в Кувейті.

Це сталося у неділю, 1 березня, вранці за місцевим часом. Про це пише CNN з посиланням на джерело, ознайомлене із ситуацією.

Як загинули американські військові?

Центральне командування Збройних сил США, яке керує операціями на Близькому Сході, заявило ввечері 2 березня, що кількість загиблих серед американських військових, загиблих під час операції проти Ірану зросла до 6.

Незадовго до цього міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що удар, унаслідок якого загинули американські військовослужбовці, був спрямований по укріпленому тактичному операційному центру, попри роботу ППО.

За словами співрозмовника, повітряну тривогу під час цієї атаки не оголошували, тому попередження про загрозу не було, на місці після удару спалахнула пожежа, було пошкоджено стіни деякі частини відшарувалися від будівлі.



Місце загибелі американських військовослужбовців / Planet Labs PBC

CNN нагадує, що спершу повідомляли про загибель трьох військовослужбовців, проте місце удару не уточнювали. Джерело повідомило, що на місці атаки були десятки людей. Деяких осіб із загиблих спершу вважали зниклими безвісти.

Ще 18 осіб зазнали серйозних поранень. Також видання наводить попередні заяви міністра Піта Гегсета та президента Дональда Трампа про ймовірність подальших втрат у рамках американської операції на Близькому Сході.

Яких кроків чекати від США?