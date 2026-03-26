Військову допомогу для України від США можуть перенаправити на Близький Схід, – WP

ЗМІ пишуть, що Пентагон розглядає можливість перенаправити військову допомогу Україні на Близький Схід. Мова в тому числі і про ППО.

Про це повідомили The Washington Post. У виданні вказали, що такими можуть бути компроміси, необхідні для підтримки війни з Іраном.

Чи правда, що ППО для України поїде на Близький Схід?

Рішення ще не ухвалено, але джерела повідомили про це журналістам.

Пентагон розглядає питання про перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна в Ірані виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії, повідомляють три джерела, знайомі з цим питанням,

– ідеться в статті.

Відповідно до даних джерел ЗМІ, з України можуть перенаправити ракети-перехоплювачі ППО, "замовлені в рамках програми НАТО, запущеної минулого року, в рамках якої країни-партнери купують американську зброю для Києва". Тобто за програмою PURL.

Що кажуть про це в Пентагоні?

Там коротко висловилися, мовляв, міністерство оборони "забезпечить, щоб збройні сили США та наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги".

Під час листування із журналістами посадовці НАТО сказали, що країни-партнери "продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України".

З минулого літа ця ініціатива поставила 75 відсотків ракет для українських батарей Patriot та майже всі боєприпаси, які використовують в інших системах протиповітряної оборони.

А як реагують в Україні?

Пані посол України у США Ольга Стефанішина розповіла виданню, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо ППО. Водночас Україна розуміє, що під час війни настає "період значної невизначеності".

Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході вдалося мінімізувати,

– цитують її The Washington Post.

Чи продовжать постачати Україні ППО за програмою PURL?

Про це тривають дебати. Найбільше Україна потребує ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Одне з джерел, знайомих з внутрішніми розрахунками Пентагону, повідомило, що поставки PURL, імовірно, триватимуть, але майбутні поставки можуть не мати засобів протиповітряної оборони, оскільки США прагнуть поповнити свої запаси та запаси союзників у Перській затоці,

– пояснило WP.

Поки що нема розуміння, чи поставки з США будуть пізніше, а чи їх повністю перенаправлять. Якщо друге, то це роблять у разі нагальної військової потреби, про що необхідно повідомити законодавців.

До того ж 23 березня Пентагон повідомив Конгрес, що хоче перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через програму PURL. Кошти спрямують не на додаткову допомогу Україні, а на поповнення власних запасів американських військових.

