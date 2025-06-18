Візит до Білорусі – сигнал про перезавантаження переговорів: Келлог може використати Лукашенка

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує приїхати в Білорусь для зустрічі з Алєксандром Лукашенком. Існує безліч варіантів, чому він туди їде, найімовірніший – використати білоруського диктатора у цілях Білого дому.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що насамперед мовиться про перезавантаження переговорного процесу. Саме Лукашенко може знати найбільше про наміри Владіміра Путіна.

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Як Келлог може використати Лукашенка

Керівник Центру громадської аналітики зазначив, що поки що невідомо, чи справді Келлог поїде в Білорусь. Хоч цю інформацію злили медіа і такі наміри мають США, остаточно ніхто не знає. Ймовірно, це повідомлення є перевіркою на реакцію світу та самої Росії.

Раніше Кремль хотів спілкуватись лише з Віткоффом, який відверто просував російські наративи і США нічого з цим не робили. Ймовірно, він може поїхати до Білорусі, щоб перезавантажити переговорний процес щодо війни. Адже зараз він зайшов у глухий кут.

Клочок припустив, що якщо все ж поїде Келлог, це може означати, що Вашингтон хоче використати Лукашенка та дізнатись про наміри Москви, чи готовий російський диктатор іти на поступки.

Лукашенко з Путіним багато спілкується. Є варіант, що Лукашенко може донести інформацію, якось переконати Путіна в чомусь. У них дуже давні зв'язки,

– наголосив він.

Керівник Центру громадської аналітики зауважив, що крім всіх цих причин, є ще 2 варіанти, чому Келлог може їхати в Білорусь. Перша – розвідати наміри Лукашенка та Путіна щодо спільних військових навчань (адже вони можуть нести загрозу країнам НАТО), друга – передати меседж Китаю, який тісто співпрацює з Білоруссю.

Цікаво! Водночас політолог Максим Джигун висловив думку про те, що візитом до Білорусі Келлог просто нагадає про нього усій світовій спільноті і нічого більше.

Клочок додав, що Лукашенко не буде головний у всіх цих питаннях, США можуть просто його у них посвятити, щоб дізнатись потрібну інформацію.