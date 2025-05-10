Європа діятиме спільно зі США, – Макрон надіслав сигнал Путіну після приїзду до Києва

У суботу, 10 травня, до Києва завітали європейські лідери для участі у міжнародних зустрічах в рамках "коаліції охочих". Еммануель Макрон зробив свою першу заяву на тлі візиту до української столиці.

Французький лідер висловив захоплення мужністю українців, які чинять опір окупантам понад 3 роки. Також він підкреслив, що саме тут, в Україні, вирішується безпека усього європейського континенту, передає 24 Канал.

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Чіткий месендж Путіну

Макрон підкреслив, що Захід має колективно реагувати на російську агресію. Він зауважив, що прибув до Києва із 3 основними посланнями.

Передусім, це мир. Франція підтримує пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню. Політик нагадав, що Україна погодилася на неї ще 11 березня, а Росія, натомість, вагається, ставить умови, виграє час і продовжує своє вторгнення.

Макрон пригрозив, що коли Москва й надалі затягуватиме мирний процес, Європа у тісній координації зі США посилять тиск на неї.

Також президент Франції зауважив, що мирна угода має гарантувати безпеку суверенітету України. "Це те, над чим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві", – сказав політик.

Він підсумував, що Україна бореться за свій народ, але також за європейську ідею. "Свободна, сильна, процвітаюча і європейська Україна – це наша мета", – додав президент.