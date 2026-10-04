На Україну чекають вирішальні тижні, – Мерц під час візиту до Києва

Фрідріх Мерц 4 жовтня перебував у Києві з неанонсованим візитом. Канцлер Німеччини заявив про непохитну підтримку України та наближення "вирішальних тижнів".

Про це федеральний канцлер написав у соцмережі X.

Що чекає на Україну?

Мерц наголосив, що безпека Німеччини залежить від результатів війни Росії проти України. А також анонсував важливі тижні попереду.

На Україну чекають вирішальні тижні. Саме тому я сьогодні прибув до Києва з таким посланням: ви можете на нас покластися,

– запевнив канцлер.

Німецький лідер підкреслив, що підтримка України пов'язана з національним інтересам його країни.

Безпека Німеччини також залежить від результату цієї війни. Тому ми допомагаємо, зокрема, і з огляду на власні інтереси,

– додав Мерц.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц прибув до Києва у неділю вранці. Це вже другий його візит до української столиці від початку перебування на посаді канцлера Німеччини.

Приїзд канцлера також підтвердили у Міністерстві закордонних справ України. Очільник МЗС Андрій Сибіга уточнив, що німецький канцлер проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо всього спектра двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного.