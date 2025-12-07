Путін зробив в Індії заяву, яка могла розізлити Дональда Трампа, – The Independent
- Володимир Путін під час візиту до Індії наголосив на готовності забезпечити безперервні поставки палива до країни.
Це могло зашкодити його відносинам з Трампом.
4 грудня Володимир Путін прибув до Індії з державним візитом. Там російський диктатор зробив заяву, яка могла зіпсувати його відносини з Дональдом Трампом.
Очільник Кремля наголосив, що, мовляв, Москва готова забезпечити "безперервні поставки" палива до Індії. Раніше США запровадили 25-відсоткове мито на індійський імпорт російської нафти, щоб примусити Путіна зупинити війну, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.
Як Путін міг розізлити Трампа?
Під час зустрічі Володимир Путін і індійський прем'єр Нарендра Моді заявили, що їхні відносини "стійкі до зовнішнього тиску". Це ще один доказ того, що прем'єр-міністр Індії прагне тісніше співпрацювати з Росією, незважаючи на тиск з боку США.
Політики домовилися про розширення бізнесу між країнами, збільшення щорічної торгівлі до 100 мільярдів доларів протягом 5 років та зміцнення енергетичних зв'язків.
У серпні Дональд Трамп підняв мито на індійські товари, що імпортуються в США до 50 відсотків. Цей крок президент США пояснив тим, що Індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю. У такий спосіб Нью-Делі допомагають Кремлю фінансувати війну в Україні.
У жовтні США они ввели санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб змусити країни, включно з Індією, скоротити імпорт нафти країни-агресора.
Тому аналітики вважають, що візит Путіна в Індії міг зашкодити дипломатичним та економічним контактам Росії зі США.
Як візит Путіна до Індії міг сприйняти Трамп?
- Російський диктатор 4 грудня вперше за чотири роки приїхав до Індії. Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, що цьому частково сприяв Дональд Трамп, який фактично вивів Путіна з ізоляції, запросивши його влітку на Аляску. Тепер, за словами експерта, важко критикувати інших за контакти з Путіним, коли сам президент США зустрічав його з почестями. Індія продовжує купувати російську нафту, поводячись "прагматично й цинічно". Лісний назвав візит Путіна до Індії "неприємним сигналом" для США, бо Росія показує, що не збирається поступатися своїми зонами впливу. На його думку, Вашингтон має правильно зчитати цю подію і відповідним чином відреагувати.
- Експерт-міжнародник Максим Несвітайлов пояснює, Нарендра Моді діє прагматично: для нього важливі не європейські війни, а розвиток економіки країни з 1,5 мільярда населення. Індії потрібні дешеві енергоресурси, тому Росія стає зручним постачальником, а політичні оцінки агресії відходять на другий план. За словами експерта Захід не запропонував Індії реальних економічних альтернатив. Через це Делі шукав вигоду в інших напрямках, зокрема налагоджував контакти з Китаєм. Тим часом Росія активно працювала з Моді та вибудувала схеми обходу санкцій. Аналітик підсумовує: навіть нова стратегія США не змінює ситуацію, і Індія продовжує наближатися до Москви.
- Через падіння цін на нафту Росія опинилася у важкій ситуації. Путін уже дав податкові пільги "Роснафті" та "Газпрому" і тепер фактично просить Індію купувати російську нафту. Політолог Тарас Загородній пояснює, що Індія скористається слабкістю Москви й вимагатиме ще більших знижок та навіть доступу до військових технологій.