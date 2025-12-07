Путин сделал в Индии заявление, которое могло разозлить Дональда Трампа, – The Independent
- Владимир Путин во время визита в Индию отметил готовность обеспечить непрерывные поставки топлива в страну.
Это могло повредить его отношениям с Трампом.
4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с государственным визитом. Там российский диктатор сделал заявление, которое могло испортить его отношения с Дональдом Трампом.
Глава Кремля отметил, что, мол, Москва готова обеспечить "непрерывные поставки" топлива в Индию. Ранее США ввели 25-процентную пошлину на индийский импорт российской нефти, чтобы заставить Путина остановить войну, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
Как Путин мог разозлить Трампа?
Во время встречи Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди заявили, что их отношения "устойчивы к внешнему давлению". Это еще одно доказательство того, что премьер-министр Индии стремится теснее сотрудничать с Россией, несмотря на давление со стороны США.
Политики договорились о расширении бизнеса между странами, увеличение ежегодной торговли до 100 миллиардов долларов в течение 5 лет и укрепление энергетических связей.
В августе Дональд Трамп поднял пошлину на индийские товары, импортируемые в США до 50 процентов. Этот шаг президент США объяснил тем, что Индия является вторым по величине импортером российской нефти после Китая. Таким образом Нью-Дели помогают Кремлю финансировать войну в Украине.
В октябре США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы заставить страны, включая Индию, сократить импорт нефти страны-агрессора.
Поэтому аналитики считают, что визит Путина в Индию мог повредить дипломатическим и экономическим контактам России с США.
Как визит Путина в Индию мог воспринять Трамп?
- Российский диктатор 4 декабря впервые за четыре года приехал в Индию. Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, что этому частично способствовал Дональд Трамп, который фактически вывел Путина из изоляции, пригласив его летом на Аляску. Теперь, по словам эксперта, трудно критиковать других за контакты с Путиным, когда сам президент США встречал его с почестями. Индия продолжает покупать российскую нефть, ведя себя "прагматично и цинично". Лесной назвал визит Путина в Индию "неприятным сигналом" для США, потому что Россия показывает, что не собирается уступать свои зоны влияния. По его мнению, Вашингтон должен правильно считать это событие и соответствующим образом отреагировать.
- Эксперт-международник Максим Несвитайлов объясняет, Нарендра Моди действует прагматично: для него важны не европейские войны, а развитие экономики страны с 1,5 миллиарда населения. Индии нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Россия становится удобным поставщиком, а политические оценки агрессии отходят на второй план. По словам эксперта Запад не предложил Индии реальных экономических альтернатив. Поэтому Дели искал выгоду в других направлениях, в частности налаживал контакты с Китаем. Между тем Россия активно работала с Моди и выстроила схемы обхода санкций. Аналитик заключает: даже новая стратегия США не меняет ситуацию, и Индия продолжает приближаться к Москве.
- Из-за падения цен на нефть Россия оказалась в тяжелой ситуации. Путин уже дал налоговые льготы "Роснефти" и "Газпрому" и теперь фактически просит Индию покупать российскую нефть. Политолог Тарас Загородний объясняет, что Индия воспользуется слабостью Москвы и потребует еще больших скидок и даже доступа к военным технологиям.