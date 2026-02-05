Таємний візит до Москви: про що спілкувався радник Макрона із російськими чиновниками
- Еммануель Бонн, дипломатичний радник Макрона, відвідав Москву для зустрічі з Юрієм Ушаковим, помічником Путіна, обговорюючи важливі питання, включаючи ситуацію в Україні.
- Адміністрація Макрона заявила, що всі контакти були прозорими та координувалися з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, тоді як європейські лідери висловили незадоволення відсутністю їх участі в переговорах, ініційованих США.
У вівторок, 3 лютого, найвищий дипломатичний радник Еммануеля Макрона Еммануель Бонн відвідав Москву. Там він зустрівся з Юрієм Ушаковим, старшим помічником Володимира Путіна.
Про це виданню Reuters повідомили два дипломатичні джерела.
З якою метою представник Макрона відвідав Москву?
Одне з обізнаних джерел повідомило, що Еммануель Бонн, який з 2019 року очолює дипломатичний напрям в адміністрації Макрона, проводив зустрічі із представниками Кремля.
Деталей зустрічі не розкривають, втім мовилось про обговорення важливих питань, зокрема ситуації в Україні.
Адміністрація президента Франції не стала ані підтверджувати, ані спростовувати зустрічі в Росії, однак наголосила, що всі контакти відбувались на технічному рівні, прозоро та у координації із Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.
Дипломатичні джерела стверджують, що союзників було попереджено, а Бонн мав переговори із помічником Путіна Юрієм Ушаковим.
Ще раніше, у грудні 2025, Макрон заявляв, що європейці мають відновити прямі перемовини із Путіним, якщо зусилля США зазнають невдачі.
Водночас автори видання наголошують, що європейські лідери незадоволені тим, що їх не залучили до мирних переговорів, ініційованих США. За їхніми словами, вони змушені підтримувати позицію України без прямої участі в перемовинах.
У вівторок, 3 лютого, Макрон повідомив, що робота над відновленням діалогу із Росією триває, додавши, що це відбувається у консультації з Києвом.
Це готується, тому зараз ведуться обговорення на технічному рівні. Важливо, щоб європейці відновили власні канали обговорення,
– уточнив він.
Україна продовжує дипломатичну роботу із Росією та США: що відомо?
4 лютого в Еміратах відбувся другий раунд дипломатичних перемовин між Україною, Росією та США. Очікується, що зустрічі будуть й 5 лютого.
Очільник української делегації Рустем Умєров зазначив, що після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес 4 лютого продовжився у форматі роботи в групах.
У МЗС ОАЕ наголосили, що початок другого раунду відображає незмінну відданість сторін дипломатичному процесу, і висловили сподівання, що ця зустріч спиратиметься на результати першого раунду та сприятиме просуванню взаєморозуміння між сторонами конфлікту.
Президент Володимир Зеленський зауважив, що є прогрес в питанні обміну полоненими. Також він окремо наголосив, що Україна готова завершувати війну. Але й Росія повинна бути готова до цього. А міжнародні партнери мали б закріпити все гарантіями безпеки.