Спецпредставник Віткофф веде серйозні розмови у Москві, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф уже у Москві. Він веде серйозні розмови з представниками російської влади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До теми Питання землі та "великої електростанції" включено в переговори з росіянами, – Трамп

Що сказав Трамп про візит Віткоффа у Москву

Президент США сказав журналістам, що його спецпосланник веде серйозні дискусії у Росії. Як очікується, незабаром Стів Віткофф зустрінеться з главою Росії Владіміром Путіним.

Також Дональд Трамп повторив, що хотів би бачити прагнення до припинення вогню в Україні з боку Москви.

Сподіваюся, що Росія зробить правильні речі,

– сказав він.

Трамп також висловився про виступ Путіна на його спільній пресконференції з Алєксандром Лукашенком у четвер. Глава Білого дому сказав, що російський лідер зробив "багатонадійну заяву", яка, втім, "не була повною".

Окремо Дональд Трамп повторив, що готовий обговорювати з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Президент США також не став вдаватися до своєї звичної різкої критики НАТО та похвалив генсека Марка Рютте за його роль та "фантастичну роботу".

До слова, раніше Владімір Путін вирішив оцінити дії Дональда Трампа щодо України, сказавши, що "ця діяльність спрямована на досягнення благородної місії". Окрім цього, Путін заявив, нібито готовий припинити бойові дії в Україні.