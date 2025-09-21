Велика Британія влаштувала пишний прийом для Дональда Трампа. Під час свого візиту американський президент знову видав низку абсурдних заяв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Дональда Трампа на вечері засновників Американського інституту Cornerstone, передає C-SPAN.

Що відомо про нові заяви Дональда Трампа?

Дональд Трамп під час виступу пригадав, що першим королем Англії був Вільям Завойовник. Президент США заявив, що це "найкрутіше ім'я, яке він коли-небудь чув". За його словами, Вільям побудував величезний замок і відомий перемогами у війнах.

Насправді я запитав короля Чарльза, чому ми не називаємо вас Чарльзом Завойовником? Він відповів: "Ні, я так не думаю. Я так не думаю",

– розповів Трамп.

Американський лідер не міг не згадати і свого візаві – Джо Байдена. Трамп заявив, що той завжди був "підлим с**им сином". Мовляв, зараз у його конкурента не все гладко, і потрібно пам'ятати, що він погана людина, перед тим, як йому співчувати.

Крім того, Дональд Трамп запевнив, що зупинив війну між Камбоджею та Вірменією.

"Камбоджа та Вірменія, це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це", – сказав він.

Довідка! Камбоджа розташована у східній Азії, між нею та Вірменією відстань більш ніж у 6000 кілометрів. Ймовірно, Трамп мав на увазі прикордонний конфлікт між Камбоджею й Таїландом.



Справді, за посередництва США, Китаю та Малайзії сторони домовилися про перемир'я, проте поодинокі обстріли досі тривають. Детальніше про конфлікт – читайте у матеріалі Микити Комара для 24 Каналу.

Що відомо про візит Трампа у Британію?