Ердоган теж сприяє цьому, – політолог пояснив, чим Україні вигідна співпраця із Сирією

Для України вигідно мати співпрацю із Сирією. Ця країна може бути партнером, який зацікавлений у військово-технічній співпраці з Києвом. Зокрема, є інтерес в обміні безпековим досвідом.

Також Сирія може бути потенційним покупцем українського зерна та іншої аграрної продукції. Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що співпраці України та Сирії сприяє Туреччина.

"Чому Ердоган сприяє цьому? Думаю, тут є російський чинник. Наш спільний інтерес у тому, щоб у цьому регіоні не було активного впливу Росії. Кремль хоче не просто зберегти свою присутність у Сирії. Нагадаю, що нинішній лідер Сирії вже зустрічався з Путіним. Москва веде переговори про те, щоб зберегти на території Сирії свої військові бази. Мені здається, що Туреччина не дуже у цьому зацікавлена", – припустив він.

Чому Туреччина розвиває відносини з Україною?

Володимир Фесенко зазначив, що Реджеп Ердоган хоче зламати російську гру. Зокрема, залучаючи Україну, щоб наша держава співпрацювала у деяких оборонних питаннях із Сирією.

Думаю, що Туреччина не дуже хоче активної присутності Росії на Близькому Сході. Зокрема, у Сирії. З іншого боку, можливо, Ердоган поступово формує таку мережу різних геополітичних альянсів, де Туреччина буде грати роль регіонального лідера,

– сказав він.

Зараз Ердоган формує та розвиває партнерські відносини з Європою. Насамперед з Україною. Також мовиться про Балкани, деякі країни ЄС. На Південному Кавказі витискає Росію. На Близькому Сході вплив Туреччини на Сирію досить великий. Також мовиться про Центральну Азію.

Як Україна бореться з Росією в інших регіонах?

Політолог підкреслив, що Україна активно намагається закріпитися і на Близькому Сході і в деяких країнах Африки. Насамперед для того, щоб протистояти російському впливу та активності у різних формах. Наприклад, невелика, але помітна і досить потужна військова місія працює у Лівії.

Західні ЗМІ пишуть про це і навіть припускають, що нещодавні проблеми, які виникли у деяких російських танкерів у Середземному морі, були пов’язані з українською активністю. Як Україна може діяти у цьому регіоні? Є припущення, що це могло бути з території Лівії. Якщо ми будемо мати свою військово-технічну присутність у Сирії, то думаю, у нас будуть додаткові засоби протистояти російським інтересам,

– пояснив Фесенко.

За його словами, на території різних регіонів, зокрема, в Африці, Західній Азії, вже триває прихована, але активна боротьба спецслужб України та Росії. Це теж один з українських інтересів – протистояти російським впливам навіть поза зоною російсько-української війни. Тому що війна вже має глобальний характер. Зокрема, це боротьба з російським танкерним флотом.

Візит Зеленського у Сирію: що відомо?