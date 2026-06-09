Інтерес США зростає, – експерт сказав, на що вказує розмова Зеленського із Віткоффом та Кушнером

8 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які є спецпредставниками Дональда Трампа. Це може свідчити про зацікавленість лідера США в співпраці з Україною.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, наголосивши, що зараз американці готові працювати з нами і на державному рівні, і на рівні бізнесів. Водночас, враховуючи логіку та політику Трампа, надто оптимістично сприймати ці події не варто.

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На що вказує розмова Зеленського із Віткоффом та Кушнером?

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", нещодавно у Конгресі Сполучених Штатів ухвалили резолюцію про виділення Україні додаткових коштів. Крім того, Пентагон ухвалив виділення нових бюджетів для розвитку двосторонньої співпраці з Україною.

Тобто інтерес США зростає. Поки що ми не бачимо його конкретно з президентської адміністрації, але саме цей дзвінок можна вважати такою першою ластівкою, що Трампу цікавіше працювати з нами, ніж намагатись у чомусь переконати Путіна,

– сказав він.

Краєв про розмову Зеленського з Віткоффом та Кушнером: дивіться відео

Краєв додав, що продовження такої тенденції буде позитивним для України. Негативна реакція Кремля на публічний лист Зеленського, в якому президент закликав до переговорів, щоб завершити війну, показала, чого насправді хочуть росіяни і як вони сприймають дипломатію.

Нагадаймо, що під час розмови Зеленський та спецпредставники Трампа обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні 2026 року. Також президент України розповів політикам про наміри Кремля та подякував за готовність активно працювати для завершення війни.

Раніше Україна запрошувала Віткоффа та Кушнера до Києва, але вони постійно відкладали візит. Причиною могли бути сумніви у результатах переговорів що війни.