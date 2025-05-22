США хочуть "виключення" Мединського з переговорної групи Росії, – Bloomberg

США хочуть, аби помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський більше не брав участі у переговорах з українською делегацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зауважимо, що саме цей чиновник був головою російської делегації під час нещодавніх переговорів у Стамбулі.

Дивіться також Утримали розмову в достойних рамках, – Зеленський назвав досягнення зустрічей в Туреччині

Чому США хочуть відсторонення Мединського від перемовин

Видання, посилаючись на джерела, повідомило, що зараз американські посадовці контактують з українською стороною задля забезпечення подальшого проведення переговорів між Україною та Росією.

Вони також дають зрозуміти російським колегам, що хотіли б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі,

– додає Bloomberg, посилаючись на співрозмовників.

До слова, Пєсков раніше, коментуючи результати переговорів у Туреччині, заявляв, що не може бути й мови стосовно зміни складу делегації Росії. Водночас він наголосив, що переговори з Україною тривають та повинні відбуватися у закритому режимі.