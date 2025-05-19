Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про переговори в Туреччині

Міністр оборони Рустем Умєров, який був главою делегації України в Туреччині, розповів Зеленському про конкретні деталі розмови з росіянами на нараді за підсумками зустрічі Стамбулі.

Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1 000 на 1 000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну,

– заявив український лідер.

Він підкреслив, що Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії.

Президент України наголосив, що зустрічі 15 та 16 травня продемонстрували світові готовність Києва наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни.

Нагадаємо, що 15 травня Володимир Зеленський зустрівся з турецьким лідером Реджепом Ердоганом в Анкарі. Головною темою розмови політиків стало наближення миру та гарантування безпеки.

Наступного дня, 16 травня, відбулися переговори між Україною та Росією в Стамбулі. Кремль висунув неприйнятні умови та відмовився від перемир'я, проте російська сторона погодилася здійснити обмін 1 000 осіб.