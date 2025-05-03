Трамп був незадоволений: у WP дізналися, чому Волц міг втратити посаду радника з нацбезпеки

Майк Волц днями втратив свою посаду радника з національної безпеки США. Рішення про його звільнення президент Трамп прийняв через невдоволення його діями.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post. Видання каже, що невдоволення Трампа щодо Волца повільно накопичувалося впродовж деякого часу і що від звільнення його намагалися врятувати провідні члени адміністрації, зокрема, й віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Волц конфліктував із посадовцями і міг бути у змові з ізраїльтянами

Посилаючись на свої джерела, WP пише, що доля Волца була вирішена після скандалу із закритим чатом у Signal, де обговорювали удари по Ємену та війну в Україні. У березні він туди додав журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Окрім того, американські високопосадовці та президентські радники кажуть, що із перших днів перебування у Білому домі Волц конфліктував з іншими офіційними особами. Серед питань, які викликали дискусії, була доцільність військових дій проти Ірану.

Засмутив Волц Трампа після візиту прем'єра Ізраїлю Нетаньягу до Овального кабінету у лютому. Саме тоді уже нині ексрадник з нацбезпеки заявив, що настав час атакувати Іран.

Джерела розповіли виданню, що він "хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа". Волц прагнув, аби Штати відмовилися від спроб вирішити ситуацію щодо Ірану дипломатично.

Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений,

– цитує WP своє джерело.

Деякі члени Білого дому вважають, що Волц діяв у змові з ізраїльською стороною.