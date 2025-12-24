Врегулювання війни Росії проти України можливе протягом 90 днів, – Вітакер

Метью Вітакер припустив 24 грудня, коли може відбутись мирне врегулювання війни Росії проти України. За словами посла США в НАТО, сторони нібито як ніколи близькі до цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Метью Вітакера в етері Fox News.

Що сказав Вітакер про війну в Україні?

Американський посол Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України можливе впродовж найближчих 90 днів. За його словами, більшість питань уже нібито вдалося вирішити.

Я думаю, що ми вирішили більшу частину питань. Тож ми наближаємось (до завершення війни – 24 Канал). Ми ближче, ніж будь-коли,

– заявив Вітакер.

Водночас американський дипломат визнав, що переговори ще тривають, адже "потрібно розв'язати певні питання так, щоб обидві сторони дійшли згоди".

Крім того, Вітакер заявив, що Україна потерпає від російських ударів по енергетиці. Водночас, продовжив він, Росія зазнає відчутних втрат через атаки України, тож "війна має припинитись".

Мирний план для України: останні новини