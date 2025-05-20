Відмова НАТО від обіцянки прийняти Україну стане ударом по репутації Альянсу, – Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа висловився щодо вступу України до НАТО. На його думку, якщо Альянс не виконає свою обіцянку перед країною щодо членства, це може сильно вдарити по його репутації.

Він також зазначив, що Україну варто запросити на саміт НАТО в Гаазі у червні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що сказав Науседа про вступ України до НАТО

За словами Науседи, на останніх трьох самітах члени Альянсу "чітко підкреслили текст про перспективи України щодо членства в НАТО".

Тепер просто взяти й все це прибрати – це дуже сильно підірвало б авторитет НАТО. Це було б величезним ударом по репутації НАТО,

– заявив президент Литви.

Він також додав, що Україну необхідно запросити на саміт НАТО в Гаазі в червні та надати державі можливість представити свою позицію з цих питань.

Зауважимо, що рішення про запрошення українського президента Володимира Зеленського на саміт ухвалюватиме генсек НАТО Марк Рютте. Захід проходитиме в Гаазі з 24 по 26 червня, там говоритимуть про посилення витрат на оборону країн-членів Альянсу.