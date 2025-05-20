Він також зазначив, що Україну варто запросити на саміт НАТО в Гаазі у червні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що сказав Науседа про вступ України до НАТО

За словами Науседи, на останніх трьох самітах члени Альянсу "чітко підкреслили текст про перспективи України щодо членства в НАТО".

Тепер просто взяти й все це прибрати – це дуже сильно підірвало б авторитет НАТО. Це було б величезним ударом по репутації НАТО,

– заявив президент Литви.

Він також додав, що Україну необхідно запросити на саміт НАТО в Гаазі в червні та надати державі можливість представити свою позицію з цих питань.

Зауважимо, що рішення про запрошення українського президента Володимира Зеленського на саміт ухвалюватиме генсек НАТО Марк Рютте. Захід проходитиме в Гаазі з 24 по 26 червня, там говоритимуть про посилення витрат на оборону країн-членів Альянсу.