Он также отметил, что Украину стоит пригласить на саммит НАТО в Гааге в июне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Смотрите также Россия может перебросить войска к границам НАТО после прекращения боевых действий в Украине

Что сказал Науседа о вступлении Украины в НАТО

По словам Науседы, на последних трех саммитах члены Альянса "четко подчеркнули текст о перспективах Украины относительно членства в НАТО".

Теперь просто взять и все это убрать – это очень сильно подорвало бы авторитет НАТО. Это было бы огромным ударом по репутации НАТО,

– заявил президент Литвы.

Он также добавил, что Украину необходимо пригласить на саммит НАТО в Гааге в июне и предоставить государству возможность представить свою позицию по этим вопросам.

Заметим, что решение о приглашении украинского президента Владимира Зеленского на саммит будет принимать генсек НАТО Марк Рютте. Мероприятие будет проходить в Гааге с 24 по 26 июня, там будут говорить об усилении расходов на оборону стран-членов Альянса.