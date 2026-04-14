Через негативний досвід із Угорщиною: Politico назвало країни, які проти вступу України до ЄС

Питання розширення ЄС із можливим вступом України наразі гальмують окремі лідери країн ЄС. Через розбіжності відповідне питання можуть не включити до порядку денного саміту, який відбудеться на Кіпрі цього місяця.

Про це пише видання Politico.

Які країни виступають проти пришвидшеного вступу до ЄС?

Серед країн, які блокують ідею голови Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн щодо пришвидшеного вступу нових членів до ЄС, зокрема й України – Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Дев'ять дипломатів та чиновників ЄС у коментарі виданню зауважили, що уряди деяких країн не хочуть обговорювати розширення Євросоюзу через страх посилення популізму, складні національні референдуми та негативний досвід взаємодії з Угорщиною після її вступу у 2004 році.

Зауважимо, що востаннє до ЄС приєдналась Хорватія у 2013 році. Наразі союз налічує 27 країн-учасниць.

Вступ нових членів мав бути включений до порядку денного саміту ЄС у Нікосії, Кіпр, наприкінці цього місяця. Але, судячи з загальних настроїв, тепер це питання навряд чи буде обговорюватися,

– заявив один із чиновників ЄС.

Чому країни проти пришвидшеного вступу?

Найбільше уряди деяких країн ЄС непокояться через можливі політичні ризики для лідерів, які виносять питання розширення ЄС у національні дебати. Як от дебати "польського сантехніка", які охопили багато країн ЄС до прийняття Варшави в 2004 році. Тоді частина політиків заявляла, що дешева робоча сила з Польщі може витіснити добре оплачувані робочі місця в Західній Європі.

Ті самі напівпопулістські, напівксенофобські аргументи, які ми чули про поляків, ми, ймовірно, почуємо і щодо українців та будь-якого іншого кандидата. Хто ці люди? Що вони робитимуть у нашому клубі? Чи прийдуть вони, щоб зайняти наші робочі місця?,

– сказав дипломат з однієї з країн ЄС.

У Франції це питання також викликає особливу пильність, оскільки вступ нових країн до ЄС має затверджуватись через референдум. Голосування щодо України може стати політичним фактором у президентській кампанії 2027 року, де, за опитуваннями, фаворитом першого туру є лідер популістського правого Національного об'єднання Джордан Барделла.

Втім до Франції у цьому також долучились Німеччина, Нідерланди та Італія. Ці країни наголошують, що складний процес ЄС, "заснований на заслугах", має поважатися без винятків з геополітичних причин, навіть попри загрозу для України та Молдови з боку Росії.

"Звичайно, ми не хочемо послаблювати Зеленського, але переважна більшість держав-членів зараз не відчувають бажання брати участь у цих дебатах,

– додав дипломат ЄС.

Ще однією причиною занепокоєння в ЄС називають досвід із Угорщиною – країну неодноразово критикували за звуження демократичних інститутів, тісні контакти із Росією та блокування рішень щодо підтримки України.

Тоді як Чорногорія, яка майже завершила необхідні реформи для вступу, зіштовхується із труднощами через відсутність згоди між країнами ЄС щодо переходу до наступного етапу переговорів.

Що це означає для України?

Така ситуація для України є доволі неприємною, оскільки саме вступ до ЄС мав стати ключовою гарантією безпеки від потенційної російської агресії.

Потенційна мирна угода з Росією може включати перспективу членства в ЄС вже у 2027 році як пряник для українських виборців. Однак деякі уряди ЄС не підтримують ідею пришвидшеного вступу, навіть попри складне становище Києва.

Втім, найбільші прихильники України, зокрема Швеція та Данія, продовжують активно наполягати на завершенні переговорів до кінця наступного року.

Але початок переговорів щодо договору про вступ вимагатиме зеленого світла від великих членів ЄС, а це велике прохання.

Ми ще не там,

– сказав високопосадовець ЄС.

