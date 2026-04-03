Про це сказав колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Що цього разу наговорив Медведєв?

Дмитро Медведєв заявив, що Сполучені Штати не вийдуть із НАТО – для цього немає причин, до того ж Конгрес виступить проти.

За його словами, риторика Дональда Трампа є радше демонстративною, хоча окремі символічні кроки, як-от скорочення американського контингенту чи відмова від певних поставок, можливі.

Тут примітно не це. Очевидно, що всередині альянсу існують потужні протиріччя, які посилила іранська кампанія. І європейські політвиродки, особливо в Брюсселі, всерйоз замислилися над створенням повноцінної військової компоненти всередині ЄС. А це змінює картину світу,

– додав пропагандист.

Він зазначив, що раніше Росія відносно спокійно ставилася до прагнення сусідніх країн вступити до Євросоюзу, однак тепер, на його думку, підхід має змінитися. Медведєв переконаний, що ЄС нібито може перетворитися на "повноцінний і вкрай ворожий Росії військовий альянс", навіть "гірший за НАТО".

За його словами, Москві варто "відмовитись від толерантного відношення" до вступу своїх сусідів в Європейський Союз, і це стосується у тому числі України.

