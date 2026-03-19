Вони дивуються, – глава комітету ВР про реакцію Єврокомісії на швидкі строки вступу України в ЄС
- Європейські комісари дивуються заявам української влади про конкретні дати вступу до ЄС, але Брюссель намагається допомогти Україні прискорити цей процес, сказала в коментарі 24 Каналу голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
- Україна отримала неофіційні переговорні позиції від ЄС, які допоможуть підготувати національну програму адаптації законодавства, попри вето Угорщини.
Європейські комісари дивуються, коли чують заяви від представників української влади про конкретні дати вступу до ЄС, як от 2026 – 2027 роки. Водночас Брюссель намагається допомогти Україні прискорити цей процес.
Про це у коментарі кореспонденту 24 Каналу розповіла голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Як у Єврокомісії реагують на заяви з конкретними термінами вступу України в ЄС?
Вони дивуються, при всьому максимальному намаганні допомогти Україні справитися якомога швидше з завданнями (необхідними для вступу в ЄС – 24 Канал). Це якщо ми говоримо про їхнє сприйняття,
– пояснила нардепка.
Водночас Климпуш-Цинцадзе наголосила, що українська сторона не має допустити звинувачень у бік Європейського Союзу стосовно термінів вступу нашої держави, а також повернення всередині країни до питання: "А чи треба нам до Європейського Союзу?".
"В нас немає іншого шляху бути успішними, мирними, безпечними, сильними, як бути частиною європейського простору", – зауважила народна депутатка.
Чи досі ЄС розглядає вступ України та Молдови разом?
Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що на даний момент питання вступу України до ЄС все ще перебуває у зв'язці з Молдовою.
Були дискусії стосовно розділення (вступу України та Молдови до ЄС – 24 Канал) перед молдовськими парламентськими виборами. Мені видається, що на даний момент ця хвиля минула,
– резюмувала очільниця комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.
Про що свідчить відкриття трьох останніх переговорних кластерів від ЄС для України?
Нардепка зазначила, що Єврокомісія креативно підійшла щодо надання Україні переговорних позицій з останніх трьох кластерів, які потрібні нашій країні для вступу в ЄС. Це відбулося неофіційно, адже вето на продовження переговорів наклала Угорщина.
За словами очільниці комітету Ради з питань інтеграції до ЄС, тепер в України де-факто є повна картина очікувань Європейського Союзу стосовно вступу.
"Це говорить про те, що є серйозна політична поля. Готовність працювати над тим, щоб Україні вдалося (вступити в ЄС – 24 Канал)", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.
Тепер, за словами нардепки, в українського уряду є повністю вся картина, на основі якої він має підготувати повноцінну національну програму адаптації українського законодавства до європейських актів. і почати за нею працювати.
Хотілося би, щоб в уряді була чітка пріоритизація завдань: що ми робимо, коли, як, в якій послідовності. Бо коли я чую від урядовців, що зараз йдеться про тотальне виконання, я одночасно погоджуюся, але і радикально не погоджуюся з таким підходом. Бо в кожному секторі ми маємо розуміти, що йде та за чим,
– наголосила українська парламентарка.
Іванна Климпуш-Цинцадзе також пояснила, що все стосується кластеру основи, буде визначальним для будь-якого іншого секторального напрямку: для економіки, транспорту, екології, сільського господарства, конкуренції тощо. Тому їй хотілося б бачити всю пріоритизацію завдань щодо вступу ЄС, які виконуватиме Кабінет Міністрів.
На якому етапі вступу до ЄС зараз перебуває Україна?
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначила, що Україна отримала умови для вступу до ЄС за останніми трьома кластерами. Йдеться про кластери: конкурентоспроможність, зелений порядок денний та ресурси.
Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Водночас самі кластери Україна отримала у форматі Frontloading, який дає можливість Києву виконати всю технічну роботу на рівні експертних груп за всіма шістьма кластерами без офіційної згоди Будапешта.
Цікаво, що віцепрем'єр України із питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка заявляв, що деякі країни ЄС, такі як Німеччина, просять Україну почекати 10 – 20 років для вступу в ЄС, щоб перевірити незворотність реформ. Урядовець наголосив, що в України немає стільки часу, щоб чекати, поки все "відстоїться".