Вони дивуються, – глава комітету ВР про реакцію Єврокомісії на швидкі строки вступу України в ЄС

Європейські комісари дивуються, коли чують заяви від представників української влади про конкретні дати вступу до ЄС, як от 2026 – 2027 роки. Водночас Брюссель намагається допомогти Україні прискорити цей процес.

Про це у коментарі кореспонденту 24 Каналу розповіла голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу, нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як у Єврокомісії реагують на заяви з конкретними термінами вступу України в ЄС?

Вони дивуються, при всьому максимальному намаганні допомогти Україні справитися якомога швидше з завданнями (необхідними для вступу в ЄС – 24 Канал). Це якщо ми говоримо про їхнє сприйняття,

– пояснила нардепка.

Водночас Климпуш-Цинцадзе наголосила, що українська сторона не має допустити звинувачень у бік Європейського Союзу стосовно термінів вступу нашої держави, а також повернення всередині країни до питання: "А чи треба нам до Європейського Союзу?".

"В нас немає іншого шляху бути успішними, мирними, безпечними, сильними, як бути частиною європейського простору", – зауважила народна депутатка.

Чи досі ЄС розглядає вступ України та Молдови разом?

Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила, що на даний момент питання вступу України до ЄС все ще перебуває у зв'язці з Молдовою.

Були дискусії стосовно розділення (вступу України та Молдови до ЄС – 24 Канал) перед молдовськими парламентськими виборами. Мені видається, що на даний момент ця хвиля минула,

– резюмувала очільниця комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.

Про що свідчить відкриття трьох останніх переговорних кластерів від ЄС для України?

Нардепка зазначила, що Єврокомісія креативно підійшла щодо надання Україні переговорних позицій з останніх трьох кластерів, які потрібні нашій країні для вступу в ЄС. Це відбулося неофіційно, адже вето на продовження переговорів наклала Угорщина.

За словами очільниці комітету Ради з питань інтеграції до ЄС, тепер в України де-факто є повна картина очікувань Європейського Союзу стосовно вступу.

"Це говорить про те, що є серйозна політична поля. Готовність працювати над тим, щоб Україні вдалося (вступити в ЄС – 24 Канал)", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Тепер, за словами нардепки, в українського уряду є повністю вся картина, на основі якої він має підготувати повноцінну національну програму адаптації українського законодавства до європейських актів. і почати за нею працювати.

Хотілося би, щоб в уряді була чітка пріоритизація завдань: що ми робимо, коли, як, в якій послідовності. Бо коли я чую від урядовців, що зараз йдеться про тотальне виконання, я одночасно погоджуюся, але і радикально не погоджуюся з таким підходом. Бо в кожному секторі ми маємо розуміти, що йде та за чим,

– наголосила українська парламентарка.

Іванна Климпуш-Цинцадзе також пояснила, що все стосується кластеру основи, буде визначальним для будь-якого іншого секторального напрямку: для економіки, транспорту, екології, сільського господарства, конкуренції тощо. Тому їй хотілося б бачити всю пріоритизацію завдань щодо вступу ЄС, які виконуватиме Кабінет Міністрів.

