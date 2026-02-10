ЄС розробляє план дій, щоб обійти вето Орбана на вступ України, – Politico

Поки Євросоюз розробляє безпрецедентний механізм для надання Україні часткового членства у 2027 році, Угорщина не змінює своєї позиції. Так, у Брюсселі готуються реагувати на подальше блокування вступу країни Віктором Орбаном.

Як до цього готується Євросоюз, дізнався Politico у спілкуванні з європейськими чиновниками.

До чого готується ЄС?

За даними видання, в ЄС працюють над новим підходом для вступу України. Йдеться про те, щоб інтегрувати країну в Євросоюз на початку виконання критеріїв членства, а не після завершення. За мету європейці ставлять зміцнення позицій України в Європі та зменшення її віддаленість від неї на тлі війни.

За словами європейських чиновників і дипломатів, у Брюсселі мають "плани А, Б і В". З'явились вони через небажання прем'єра Угорщини Віктора Орбана підтримувати процедурні рішення щодо євроінтеграції України.

Завдання для перспектив членства України полягає в тому, щоб залучити всі 27 країн-членів, оскільки будь-яке рішення про розширення блоку вимагає одностайної підтримки. Орбан, найближчий союзник Путіна в ЄС, рішуче проти,

Чи може Угорщина змінити позицію?

Зазначається, що жоден із співрозмовників не очікує від Орбана зміни позиції в найближчому майбутньому.

З однієї сторони в Європі припускають, що у квітні Орбан може програти вибори своєму супернику Петеру Мадяру. У такому разі позиція Будапешта може змінитися. Якщо ж Орбан залишиться при владі, у ЄС розраховують на "карту Трампа".

Журналісти нагадали, що ідея прискореного вступу України включена до 20-пунктного мирного плану, який розробили разом зі США. Через це вважають, що адміністрація Дональда Трампа може використати свій вплив на угорського прем'єра.

Зкорема, один з європейських дипломатів подейкує, що адміністрація американського лідера допомагала тиснути на Орбана під час перемовин щодо санкцій проти Росії.

Якщо ж Трамп не допоможе обійти чи скасувати вето Будапешта, у ЄС допускають застосування статті 7 Договору про Євросоюз. Така опція, як пише видання, передбачає обмеження прав держави-члена, якщо та поводиться невідповідно до засадничих цінностей ЄС.

Але столиці оцінюють підтримку використання цього інструменту, якщо Орбан буде переобраний і продовжуватиме перешкоджати прийняттю рішень ЄС,

