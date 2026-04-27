Потрібні гарантії: Мерц назвав євроінтеграцію України передумовою для досягнення миру

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що процес євроінтеграції України безпосередньо пов'язаний із завершенням війни. Він також припустив, що мирне врегулювання, ймовірно, може передбачати територіальні поступки з боку Києва.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Читайте також Обговоримо ключові питання: Зеленський сказав, що очікує від саміту ЄС

Яку роль грає євроінтеграція України?

Під час виступу в гімназії міста Марсберг глава уряду Німеччини припустив, що укладення мирної угоди між Росією та Україною може передбачати територіальні поступки. У такому разі, за його словами, це питання, ймовірно, потребуватиме винесення на загальноукраїнський референдум.

У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у певний момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською,

– пояснив Мерц.

Канцлер Німеччини додав, що для того, аби отримати підтримку більшості українців на користь такої мирної угоди, Володимир Зеленський має отримати чіткі гарантії від ЄС щодо перспектив майбутнього членства України.

Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи",

– підсумував канцлер Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно Мерц також заявляв, що швидкий вступ України до Європейського Союзу наразі неможливий. Натомість він запропонував розглянути формат "передвступного процесу" як проміжний етап.

Німецький канцлер також підтвердив, що Берлін і надалі підтримуватиме тиск на Росію через війну проти України.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу також зазначив, що євроінтеграційний процес України значно складніший за питання фінансової допомоги. За його словами, основні труднощі сьогодні пов’язані не стільки з позицією Угорщини, яка раніше виступала проти вступу, скільки з обережною позицією Франції та Німеччини, які не бачать швидкого сценарію приєднання України до ЄС.

Україні можуть запропонувати "тіньове членство"