У Трампа "заспокоїли" Росію щодо розширення НАТО на схід

Адміністрація Трампа не розглядає вступ України до НАТО. Сам президент США неодноразово казав, що, мовляв, обіцянка Байдена взяти Київ до Альянсу, спровокувала Росію на вторгнення.

В ефірі ABC News спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав "справедливими" побоювання Росії щодо розширення НАТО на Схід, передає 24 Канал.

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Вступ України в НАТО – не на порядку денному

Келлог натякнув, що Україну не візьмуть у НАТО. Він нагадав, що проти її членства в Альянсі, окрім США, ще "щонайменше чотири" країни.

У спецпредставника поцікавилися, чи готовий Трамп пообіцяти Путіну, що НАТО не розширюватиметься на схід.

Келлог зауважив, що росіян турбує не лише ймовірне членство України в НАТО. Вони переживають за поширення впливу Альянсу на Грузію, Молдову тощо.

Чиновник наголосив, що США готові вести діалог щодо зупинки подальшого просування НАТО до російських кордонів. "Для росіян це питання безпеки", – додав він.

Участь Зеленського у саміті НАТО, який пройде у червні, залишається під питанням.