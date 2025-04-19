"США говорили про це з 2008 року": Келлог зробив нову заяву щодо вступу України в НАТО

Україна неодноразово заявляла, що НАТО є для неї найкращою гарантією безпеки. Втім, у новій адміністрації США мають песимістичне ставлення до залучення нашої країни в Альянс.

В ефірі телеканалу Fox News 19 квітня спецпосланець Трампа Кіт Келлог зробив нову заяву щодо членства України в НАТО, передає 24 Канал.

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Україні немає місця в НАТО

Келлог наголосив, що питання вступу нашої держави до НАТО не роглядається. За його словами, США нібито з 2008 року казали, що Україна не стане членом Альянсу.

Чиновник пригадав, як тодішній посол США у Росії Вільям Бернс попереджав держсекретарку Кондолізу Райс, що це "занадто екстремальна пригода".

Келлог зауважив, що він і сам у 2013 році писав про неможливість вступу України до НАТО.

Водночас посадовець зауважив, що "є обхідні шляхи", маючи на увазі альтернативні гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, що ще 20 березня президент Зеленський наголосив, що США як головний союзник в НАТО не підтримує членство України. Глава держави назвав цю позицію американців "великим подарунком" для росіян.