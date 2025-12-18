Укр Рус
18 грудня, 18:41
Відразу кілька країн блокуватимуть вступ України до НАТО, – Рютте

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кілька країн блокуватимуть вступ України до НАТО.
  • Рютте зазначив, що серед країн, які можуть блокувати вступ, є Угорщина, США і Словаччина.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до НАТО, якби це відбувалося зараз, блокували б відразу кілька країн. Серед них є і Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марка Рютте на пресконференції під час візиту до Польщі.

Що сказав Рютте про вступ України в НАТО?

Генсек НАТО під час візиту до Польщі прокоментував пункт мирного плану США, який передбачає відмову України від вступу до Альянсу

Наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди й тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО, 
– сказав Марк Рютте.

За словами посадовця, це такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще декілька. Саме в цьому, як підкреслив Рютте, і полягає практична суть питання.

До речі, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив в етері 24 Каналу, що членство в НАТО не гарантує безпеку України. Попри це, оборонний Альянс наразі є найближчим до цього поняття і може зупинити противника від потенційного нападу.

Що говорив Зеленський щодо НАТО і вимог Росії?

  • Володимир Зеленський зазначив, що Україна не повинна змінювати Конституцію щодо курсу на вступ до НАТО через вимоги Росії. Водночас президент відверто визнав, що наразі Сполучені Штати виступають проти членства України в Альянсі, але висловив впевненість, що ця позиція може змінитися в майбутньому.

  • Український лідер підкреслив, що наша держава може розглядати двосторонні гарантії безпеки від США та європейських партнерів як компроміс у питанні вступу в НАТО. Самі ж гарантії безпеки мають подібними до статті 5 договору НАТО.

  • Окрім того, Зеленський заявив, що США відкрито не підтримують вступ України до НАТО. За словами президента, Україні не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики, і ця позиція не змінилася.