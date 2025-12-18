Відразу кілька країн блокуватимуть вступ України до НАТО, – Рютте
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що кілька країн блокуватимуть вступ України до НАТО.
- Рютте зазначив, що серед країн, які можуть блокувати вступ, є Угорщина, США і Словаччина.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до НАТО, якби це відбувалося зараз, блокували б відразу кілька країн. Серед них є і Сполучені Штати Америки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марка Рютте на пресконференції під час візиту до Польщі.
Цікаво Вже зраджували, – експерт емоційно розкритикував сподівання на "гарантії безпеки" США
Що сказав Рютте про вступ України в НАТО?
Генсек НАТО під час візиту до Польщі прокоментував пункт мирного плану США, який передбачає відмову України від вступу до Альянсу.
Наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди й тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО,
– сказав Марк Рютте.
За словами посадовця, це такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще декілька. Саме в цьому, як підкреслив Рютте, і полягає практична суть питання.
До речі, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив в етері 24 Каналу, що членство в НАТО не гарантує безпеку України. Попри це, оборонний Альянс наразі є найближчим до цього поняття і може зупинити противника від потенційного нападу.
Що говорив Зеленський щодо НАТО і вимог Росії?
Володимир Зеленський зазначив, що Україна не повинна змінювати Конституцію щодо курсу на вступ до НАТО через вимоги Росії. Водночас президент відверто визнав, що наразі Сполучені Штати виступають проти членства України в Альянсі, але висловив впевненість, що ця позиція може змінитися в майбутньому.
Український лідер підкреслив, що наша держава може розглядати двосторонні гарантії безпеки від США та європейських партнерів як компроміс у питанні вступу в НАТО. Самі ж гарантії безпеки мають подібними до статті 5 договору НАТО.
Окрім того, Зеленський заявив, що США відкрито не підтримують вступ України до НАТО. За словами президента, Україні не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики, і ця позиція не змінилася.