"Не може бути й мови": Мерц назвав неможливим вступ України до ЄС у 2027
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року неможливий.
- Він підкреслив, що Україна потребує перспективи для вступу, але швидкий процес не станеться.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу на початку 2027 року є неможливим. На його думку, можливість членства існує, проте це може статися так швидко.
Відповідну заяву він зробив у середу, 28 січня. Про це повідомляє dpa.
Що сказав Мерц про членство України в ЄС?
Згідно з оприлюдненою інформацією, днями німецький канцлер після переговорів зі своїми партнерами по коаліції в Берліні заявив, що про вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року "не може бути й мови".
Це неможливо,
– сказав він.
На його думку, будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спершу відповідати Копенгагенським критеріям, що зазвичай триває кілька років. Але він визнав, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу.
"Ми можемо повільно наближати Україну до Європейського Союзу... Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нереальний", – наголосив канцлер Німеччини..
Також Фрідріх Мерце заявив про тісну координацію з делегаціями США та України, з якими спільно підготували документи, зазначивши, що "добре, що зараз проводяться прямі переговори між Україною та Росією".
"Ми супроводжуємо ці переговори великою підтримкою та великою надією, що вони завершаться якомога швидше", – додав він.
Що цьому передувало?
Видання зауважує, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна заслуговує на справедливий шанс приєднатися до ЄС для створення міцної архітектури миру у Європі, але дат не вказав.
Президент Сербії Александр Вучич заявляв, що вступ України до ЄС з початку 2027 року є одним із ключових пунктів плану припинення війни. Але не всі країни Євросоюзу підтримують рішення змінювати звичну процедуру.
Водночас український президент назвав конкретний орієнтир вступу України до Євросоюзу – 2027 рік. Володимир Зеленський висловив надію, що європейські партнери підтримають таку позицію Києва.