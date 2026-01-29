"Не може бути й мови": Мерц назвав неможливим вступ України до ЄС у 2027

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу на початку 2027 року є неможливим. На його думку, можливість членства існує, проте це може статися так швидко.

Відповідну заяву він зробив у середу, 28 січня. Про це повідомляє dpa.

Дивіться також Обмін "компліментами" з угорцями продовжується: Сибіга порівняв Орбана з посіпакою Гітлера

Що сказав Мерц про членство України в ЄС?

Згідно з оприлюдненою інформацією, днями німецький канцлер після переговорів зі своїми партнерами по коаліції в Берліні заявив, що про вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року "не може бути й мови".

Це неможливо,

– сказав він.

На його думку, будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спершу відповідати Копенгагенським критеріям, що зазвичай триває кілька років. Але він визнав, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу.

"Ми можемо повільно наближати Україну до Європейського Союзу... Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нереальний", – наголосив канцлер Німеччини..

Також Фрідріх Мерце заявив про тісну координацію з делегаціями США та України, з якими спільно підготували документи, зазначивши, що "добре, що зараз проводяться прямі переговори між Україною та Росією".

"Ми супроводжуємо ці переговори великою підтримкою та великою надією, що вони завершаться якомога швидше", – додав він.

Що цьому передувало?