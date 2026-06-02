Президент Словаччини назвав умову для вступу України в ЄС

Президент Словаччини зробив заяву щодо приєднання України до Євросоюзу. Без миру з Росією, за словами політика, вступ України до ЄС неможливий.

Про це Петер Пеллегріні розповів у власних соцмережах.

Дивіться також Зрада чи реальний шанс: яке членство в ЄС Мерц пропонує Україні

Яка головна умова вступу України до ЄС?

Пеллегріні сумнівається у можливості розширення Європейського Союзу за рахунок держави, яка перебуває у війні.

Я не можу уявити, щоб Європейський Союз мав розширитися за рахунок країни, яка наразі перебуває у стані війни з Росією, яка була атакована Росією, але водночас це означало б, що ми перенесли б війну з-за меж Європейського Союзу всередину його кордонів,

– заявив словацький президент.

Словацький політик додав, що головним пріоритетом для України має залишатися завершення війни дипломатичним шляхом. Він вважає, перейти до обговорення членства Києва у Євросоюзі можна буде лише після досягнення миру.

Петер Пеллегріні виступив проти будь-яких винятків або прискорених механізмів вступу для України. Президент Словаччини підкреслив, що війна не є підставою для особливих умов поміж інших держав-кандидатів.

Жодна країна, незалежно від того, в якій складній ситуації вона перебуває, не може отримати лише через цю ситуацію, наприклад, війну, якісь пільги порівняно з країнами Західних Балкан, які пройшли справді довгий і важкий шлях реформ,

– заявив Петер Пеллегріні.

Він також виступив проти ідеї асоційованого чи неповного членства України в Євросоюзі. Президент зазначив, що умови вступу мають лишатися рівними для всіх. За його словами, якщо Київ колись виконає ці правила та вимоги, то Братислава підтримає членство в Європейському Союзі.

Євроінтеграція України

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував запровадити для України проміжний формат інтеграції. Йдеться про статус асоційованого члена. Він має розширити участь Києва в європейських інституціях і пришвидшити політичне зближення. Згідно з цією концепцією, Україна могла б отримати розширені права участі в роботі інституцій ЄС.

Володимир Зеленський у своєму зверненні відреагував на пропозицію надання Україні статусу асоційованого членства в Європейському Союзі та назвав її "несправедливою". За словами президента, така участь України у засіданнях ЄС не надасть їй права голосу.