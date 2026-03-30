Членство України в ЄС можуть посунути нові "привабливі" кандидати, – Politico

На тлі зовнішньої політики Дональда Трампа все більше європейських країн, таких як Ісландія та Норвегія, думають приєднатися до Європейського Союзу, аби гарантувати безпеку своїм громадянам. Це може "відсунути" членство України у блоці.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Чому Ісландія та Норвегія думають приєднатися до ЄС?

Ще два десятиліття тому держави Східної Європи прагнули до ЄС передусім через економічні вигоди – доступ до ринку, інвестиції та зростання рівня життя. Однак сьогодні, коли світовий порядок змінюється, а роль США викликає дедалі більше запитань, акцент зміщується у бік безпеки.

Членство в ЄС завжди пропонувало стабільність і процвітання європейським країнам,

– сказала журналістам комісар ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.

Поштовхом до таких змін стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Водночас, за словами дипломатів і чиновників, значний вплив мали й дії президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому у 2025 році. Зокрема, йдеться про запровадження тарифів, критику ЄС та навіть заяви про можливість захоплення Гренландії.

На цьому тлі навіть заможні країни, які раніше не прагнули до ЄС, починають переглядати свою позицію. Серед них – Ісландія та Норвегія.

Ісландія вже готується до референдуму щодо відновлення переговорів про вступ, сказала Politico міністр закордонних справ країни Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

"Ми були б сильнішими у більшій групі з однодумцями, які виступають за демократію, свободу, права людини, територіальну цілісність. Не кажучи вже про права націй на самовизначення", – зазначила вона.

Гуннарсдоттір наголосила, що привабливість вступу до ЄС полягає, безумовно, в обороні та безпеці, але це також й в економічній безпеці.

Чому ЄС може віддати перевагу скорішому вступу Ісландії та Норвегії, ніж України?

Водночас журналісти зауважують, що розширення ЄС залишається складним процесом. Усі нові члени з 2004 року отримують більше коштів із бюджету ЄС, ніж вносять, і ця тенденція, ймовірно, збережеться для кандидатів, зокрема України, Молдови, Албанії, Сербії та Чорногорії. Це створює фінансові ризики для нинішніх членів.

Крім того, частина урядів ЄС сумнівається у стабільності демократичних інституцій у країнах-кандидатах.

Ми не хочемо ще однієї Угорщини чи Словаччини. Ми не знаємо, що станеться в цих нових країнах через 10 – 15 років. І тоді ми можемо застрягти з ще одним Віктором Орбаном,

– сказав один із європейських дипломатів.

На цьому тлі багаті країни з усталеними демократіями, як-от Ісландія та Норвегія, мають більше шансів на швидке приєднання.

"Звичайно, Ісландії чи Норвегії було б легше приєднатися. Вони фактично на 80% вже зробили це. Якщо вони хочуть приєднатися – і тільки від них залежить, чи хочуть вони цього – це може статися дуже швидко", – сказав один європейський чиновник.

Зміни у безпековому середовищі також змушують країни переглядати роль НАТО.

НАТО має один набір інструментів, а ЄС – інший. І саме тому бути частиною ЄС важливо також з погляду безпеки для такої країни, як Норвегія… Ми дійшли до вирішального моменту, коли членство в ЄС зараз важливе для нас в інших аспектах, ніж раніше,

– сказала Politico лідерка норвезьких консерваторів Іне Еріксен Сьорейде.

Договір про ЄС також містить положення про взаємну оборону – статтю 42.7, яка стала більш актуальною на тлі останніх інцидентів, зокрема атаки на британську базу на Кіпрі.

"Зараз не найкращий час бути на самоті. Трамп змінює все", – сказав норвезький чиновник.

Попри це, остаточні рішення ще попереду. Ісландія та Норвегія можуть знову відмовитися від вступу, особливо якщо геополітична напруга знизиться. Водночас країни-кандидати, як-от Україна чи Чорногорія, можуть просунутися швидше, якщо нинішні члени ЄС не блокуватимуть розширення.

Для України питання членства в ЄС набуває особливого значення, адже вступ до НАТО залишається заблокованим.

"У нас спільний інтерес. Україна може зміцнити оборону ЄС. Тільки уявіть, що українські прикордонники, які воювали на передовій, будуть у складі місій Frontex у Балтійському морі", – сказав радник українського уряду Іван Нагорняк.

Українські чиновники також прямо вказують на нову реальність міжнародної безпеки:

Немає НАТО, немає США. Є лише зброя, дрони, боєприпаси. І є ЄС,

– сказав український чиновник.

