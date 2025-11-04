Найкращий результат за 3 роки: як у ЄС оцінили прогрес України на шляху до вступу в ЄС

Єврокомісія погодила щорічний звіт про розширення, у якому дала позитивну оцінку прогресу реформ в Україні. Документ підтверджує, що держава залишається серед лідерів на шляху до ЄС разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією.

Узгоджений текст звіту Єврокомісії визнає, що Україна продемонструвала помітний ріст у реформах попри повномасштабну війну. Про це пише 24 Канал із посиланням на пакет розширення ЄС.

Дивіться також ЄС "заплатить" Україні за реформу, однак "покарає" за затримку інших, – ЗМІ

Як Єврокомісія у своєму звіті оцінила прогрес України?

У "збалансованому" звіті Європейської комісії, який охоплює період з 1 вересня 2024 по 1 вересня 2025 року, зазначається, що Україна входить до четвірки держав, які впевнено просуваються шляхом членства до ЄС. Також до цього списку увійшла Молдова, Албанія та Чорногорія.

Попри те, що останні дві країни мають дещо вищі показники, прогрес України оцінюють як позитивний. Цього року він перевищив результати попередніх двох років відтоді, як держава приєдналась до пакета розширення.

Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість і відданість своєму європейському шляху, попри ескалацію загарбницької війни Росії, що досі триває, включаючи значне збільшення кількості російських повітряних атак на міста і цивільні об'єкти,

– йдеться у погодженому тексті звіту.

Водночас звіт містить "елементи суттєвого занепокоєння", зокрема щодо забезпечення стабільної та незалежної антикорупційної системи. У "фундаментальних" розділах про правосуддя та антикорупційну політику Україна отримала таку ж оцінку як торік – "певний прогрес". Єврокомісія зазначила, що у сфері боротьби із корупцією зафіксовано лише "обмежений прогрес". За словами ЄК, спроби в липні 2025 року вплинути на незалежність антикорупційних органів були оперативно придушені.

У ЄК наголосили на необхідності "подальшого і стабільного прогресу" у боротьбі з корупцією та вказали на випадки ймовірного тиску на громадських активістів.

Загалом у жодному розділі звіту ЄС не вияви відсутності прогресу з боку України за минулий рік – оцінки у різних главах коливаються від "обмеженого" до "доброго".

Як на звіт Єврокомісії відреагували в Україні?

За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, Україна отримала найвищі оцінки у Звіті в межах Пакета розширення 2025 року.

Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше – жодного разу ми не отримали негативної оцінки "відкат назад". Єврозвіт також відзначає прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів,

– повідомляє Свириденко.

Прем'єр-міністерка додає, що курс на членство в ЄС є пріоритетом Президента, Верховної Ради та Уряду.

Володимир Зеленський зазначив, що успіх України на шляху до ЄС досягається зусиллями мільйонів громадян. Глава держави подякував кожному, хто підтримує країну у цей складний час. Також він наголосив, що очікує рішучих діє Євросоюзу для усунення штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи, де Україна є невід'ємною частиною.

Чому Україна не отримала "добру" оцінку у розділі антикорупційної політики?