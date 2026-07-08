"Путін готовий принести вас у жертву": Рютте звернувся до російських чоловіків

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зазнає значних втрат у війні проти України. У той час попри все керівництво Кремля готове жертвувати власними громадянами заради продовження бойових дій.

Про це він заявив під час виступу в Анкарі, передає 24 Канал.

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До чого Рютте закликав росіян?

Рютте заявив, що українські сили останнім часом досягли значних успіхів у використанні безпілотників середньої дальності для ударів по цілях на території Росії. Він зазначив, що однією з головних цілей атак стала російська енергетична інфраструктура, зокрема нафтопереробні заводи.

"Це частина тенденції останніх двох місяців, коли українці дедалі успішніше атакують життєво важливу енергетичну інфраструктуру в Росії. Це впливає на людей, які їздять на автомобілях і опиняються на заправках. Вчора були новини, що їм довелося встановити мобільні туалети, бо людям доводилося чекати бензину всю ніч", – сказав генсек НАТО.

Рютте також звернувся до молодих російських чоловіків, які можуть розглядати можливість вступу до російської армії та участі у війні проти України.

У вас є російський президент, який готовий пожертвувати до 35 000 своїх молодих чоловіків у цій божевільній війні проти України, абсолютно без жодної провокації. Тож, знову ж таки, до будь-яких російських молодих чоловіків, які слухають, якщо ви розглядаєте можливість приєднатися до воєнних дій, подумайте ще раз. Ви можете бути одним із цих 30 – 35 тисяч цього місяця, наступного місяця, через місяць, тому що вашому президенту чомусь байдуже, він готовий пожертвувати вами, – наголосив він.

Рютте також повідомив, що Сполучені Штати, Європейський Союз та Велика Британія продовжують координувати свою політику щодо санкцій проти Росії. За його словами, союзники працюють разом над посиленням тиску на Москву та підтримкою України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, у Росії можуть готуватися до оголошення нової масштабної мобілізації, яка, за оцінками експертів, може відбутися восени 2026 року після проведення виборів. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло заявив, що вже зараз є ознаки підготовки Кремля до такого рішення.

За його словами, Росія активно просуває контрактну службу, оскільки має обмежені можливості для поповнення армії без проведення відкритої мобілізації. Жмайло зазначив, що удари по російських нафтопереробних заводах та логістичних об’єктах, а також зниження темпів наступальних дій створюють додаткові труднощі для російської армії.

Водночас нова мобілізація може спричинити внутрішню напругу в Росії, особливо у віддалених і економічно слабших регіонах. За словами експерта, Кремлю також потрібно вирішити питання з контролем суспільства, доступом до інтернету та забезпеченням військових необхідним спорядженням.

Він додав, що перед російським керівництвом стоїть низка проблем, які можуть ускладнити проведення нової мобілізаційної кампанії.