Трамп сказав, що "незадоволений" Путіним та заінтригував заявою про "сюрприз" для глави Кремля

Американський лідер Дональд Трамп висловився щодо російського диктатора. Президент США заявив, що незадоволений Путіним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа.

Дивіться також "Є важливий момент": про що сигналізує згода Трампа на передачу зброї ЗСУ

Трамп висловився про Путіна

Американський президент Трамп заявив про невдоволення Путіним.

Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів та їхніх солдатів,

– сказав лідер США.

Також очільник Білого дому підкреслив, що глава Кремля "закидає купою нісенітниць".

Якщо хочете знати правду, Путін закидає нас купою нісенітниць. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає,

– заявив Трамп.

Після того, як Трамп сказав, що не є задоволений Володимиром Путіним, один з репортерів запитав, що він "планує зробити, щоб вплинути на це".

Я б вам не казав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?

– заінтригував глава Білого дому.