Я сказав це образно, – Трамп про обіцянки закінчити війну в Україні в перший день на посаді

Під час президентської кампанії Дональд Трамп стверджував, що нібито може закінчити війну в Україні за 24 години – у перший день на посаді. Однак нині американський лідер стверджує, що сказав це "образно".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа журналу TIME.

Дивіться також Трамп веде шість воєн і програє кожну з них, – Bloomberg

Трамп прокоментував свої слова про закінчення війни

Під час інтерв'ю журналіст нагадав Трампу його заяви про закінчення війни в Україні. Так, під час президентських перегонів республіканець стверджував, мовляв, зможе закінчити війну в Україні в перший же день.

Втім, Трамп перебуває на посаді майже 100 днів, однак війна в Україні триває і далі. Ба більше, Росія продовжує проводити наступальні операції. У відповідь на це Трамп лише відповів, що "сказав образно" про закінчення війни в Україні.

Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край,

– сказав Трамп.

До слова, коментуючи свої слова про закінчення війни за 24 години в іншому інтерв'ю, Трамп заявив, що був "трохи саркастичним", коли говорив про це.