Макрон дістає "ядерну дубинку": який захист Європі може запропонувати Франція

Видання Politico написало, що Франція висловлює занепокоєння через ризик поширення ядерної зброї у світі. Еммануель Макрон зробить заяву напередодні свого виступу про ядерну доктрину Франції 2 березня. Він публічно розповість, як ядерна зброя країни може сприяти безпеці Європи.

Раніше Німеччина та Швеція вже підтвердили переговори з французами про ядерне стримування. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що Макрон розмахуватиме "ядерною дубинкою" у Європі.

Як Франція може захистити Європу?

Юрій Богданов припустив, що Еммануель Макрон буде говорити про те, що Володимир Путін становить загрозу для Європи. Також про те, що навіть ті країни, які не мають ядерної зброї, мають право на захист від потенційної агресії.

Тобто це буде партнерська історія, де, можливо, Швеція, Німеччина, інші країни будуть допомагати Франції фінансувати їхні ядерні сили. А Франція, як країна, яка має ядерну зброю, буде захищати спільний європейський простір, можливо, Україну також, від російської, американської, китайської ядерної загрози,

– пояснив він.

Адже зараз такий специфічний час, що навіть американську ядерну зброю можна розглядати як фактор ризику для європейського континенту. Відповідно Франція, яка має найбільший потенціал з усіх європейських країн, може виступати як своєрідний щит для Європи від ядерних загроз.

Тому думаю, що це буде швидше партнерська взаємодія. Зокрема, інші країни фінансують фінансову програму та французькі сили стримування, а Франція надає сервіс,

– сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

