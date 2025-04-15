США пропонували Ірану передати запаси збагаченого урану до Росії, – The Guardian

Сполучені Штати запропонували Ірану передати запаси збагаченого урану до третьої країни, наприклад, до Росії. В такий спосіб Вашингтон вкотре намагається згорнути ядерну програму Тегерану.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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США та Іран провели непрямі переговори

Питання передачі запасів збагаченого урану обговорювалося під час непрямих переговорів в Омані 12 квітня. У зустрічі брав участь глава МЗС Ірану Аббас Арагчі та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.

За словами журналістів, це питання розглядається як одна з головних перешкод на шляху до майбутньої ядерної угоди між США та Іраном.

Іран стверджує, що запаси урану, накопичені за останні чотири роки, повинні залишатися в країні під суворим наглядом МАГАТЕ,

– йдеться в матеріалі.

У Тегерані вважають це запобіжним заходом на випадок, якщо майбутня адміністрація США вирішить вийти з угоди, як це зробив президент США Дональд Трамп під час своєї першої каденції у 2018 році. Також в Ірані наголошують: якщо запаси будуть вивезені, а США знову зірвуть угоду, країні доведеться відновлювати програму збагачення урану з нуля.

Зазначається, що наступна зустріч американської та іранської сторін щодо ймовірної ядерної угоди відбудеться 19 квітня в Римі.