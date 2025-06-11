Голова нацрозвідки США заявила, що "світ на порозі ядерної війни"

Голова нацрозвідки США вважає, що світ сьогодні ближче до ядерного знищення, ніж будь-коли раніше. Вона закликала зупинити "божевілля", яке веде до глобальної катастрофи.

З попередженням, що людство ніколи не було так близько до катастрофи, виступила голова Національної розвідки США Тулсі Габбард у соцмережі Х, передає 24 Канал.

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Тулсі Габбард про наближення до ядерної катастрофи

У оприлюдненому відеозверненні Габбард розповіла про свій візит до Хіросіми. Там вона наочно побачила наслідки ядерного удару США по місту в 1945 році. Вона наголосила, що сучасна ядерна зброя значно потужніша.

Одна ядерна зброя сьогодні може вбити мільйони за лічені хвилини,

– наголосила Габбард.

За словами очільниці розвідки США, ядерна катастрофа – це те, що реально "висить над нашими головами". Вона вважає, що сьогоднішнє політичне керівництво безвідповідально ескалує напруження між ядерними державами. Також вона припустила, що впливові люди впевнені, що матимуть доступ до укриття в разі ядерної війни, на відміну від інших.

Голова нацрозвідки США про загрозу ядерної війни: дивіться відео

У відеозверненні чітко зображені наслідки, що спікатимуть нашу землю в разі ядерної катастрофи.

Габбард звернулася до людей усього світу із закликом протистояти загрозі.

Ми повинні відкинути шлях до ядерного конфлікту і створити світ, у якому ніхто не житиме в страху перед ядерним голокостом,

– закликала вона.

До слова, Велика Британія розглядала закупівлю в США винищувачів, які здатні нести тактичну ядерну зброю, як відповідь на зростання загроз із боку Росії. Лондон також вивчає шляхи посилення своєї участі в ядерному стримуванні в межах НАТО на тлі посилення агресивних дій Москви.