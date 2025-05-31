Британія повинна допомогти Україні розробити ядерну зброю, – експолковник британської армії Кемп
- Експолковник Річард Кемп закликав Британію допомогти Україні розробити ядерну зброю в рамках стратегічного партнерства.
- Британія та Україна раніше підписали угоду про 100-річне партнерство, що включає зобов'язання підтримки у військовій сфері.
Військовий експерт і полковник британської армії у відставці Річард Кемп закликав допомогти Україні розробити свою ядерну зброю. Про це він заявив на Black Sea Security Forum.
Британія і Україна раніше підписали угоду про 100-річне партнерство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Black Sea Security Forum у соцмережі X.
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Експолковник Кемп закликав Британію допомогти Україні розробити ядерну зброю
Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках Угоди про стратегічне партнерство,
– заявив Річард Кемп на Чорноморському форумі безпеки.
Велика Британія у 1994 році стала однією з підписанток Будапештського меморандуму, де йдеться про підтримку української територіальної цілісності та зобов'язання допомогти їй у разі нападу.
Зеленський та Стармер підписали 100-річну угоду про поглиблення зв'язків у оборонній та невійськовій сферах. Вона зобов'язує Британію щорічно надавати Україні військову допомогу в розмірі не менше 3,6 мільярда доларів, стільки, скільки буде необхідно. також йшлося про сприяння постанню Україні всілякої зброї, від літаків до артилерії.