Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на території Польщі

Президент Польщі звернувся до США із специфічним закликом. Він стосувався розміщення ядерної зброї на території його держави.

Анджей Дуда закликав США розмістити свою ядерну зброю на польській території для стримання будь-якої майбутньої агресії Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Потрібне переміщення інфраструктури НАТО

За словами польського лідера, "очевидно", що президент Дональд Трамп міг би передислокувати ядерні боєголовки США, які розміщені в Західній Європі або США, до Польщі. Дуда розповів, що таку пропозицію він нещодавно обговорював з Кітом Келлоггом, спеціальним посланником США з питань України та Росії.

Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тому 26 років потому має відбутися також переміщення інфраструктури НАТО на схід,

– наголосив президент Польщі.

Дуда наголосив, що якби ця зброя була вже в Польщі, то було б значно безпечніше.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував внести зміни до Конституції, щоб закріпити витрати на оборону на рівні не менше 4% від ВВП. Це має гарантувати стабільне фінансування польських збройних сил на тлі можливого збільшення цілей НАТО щодо оборонних витрат для країн-членів.